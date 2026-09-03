Billie Jean: как личная драма Майкла Джексона превратилась в урок живого английского

Порой знакомая с детства мелодия способна открыться с совершенно неожиданной стороны. Мы годами напеваем припевы, не особенно вдумываясь в слова, а между тем за ними стоят реальные переживания, страхи и целая эпоха.
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