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Новости для Фанов

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Billie Jean: как личная драма Майкла Джексона превратилась в урок живого английского

Billie Jean: как личная драма Майкла Джексона превратилась в урок живого английского

Порой знакомая с детства мелодия способна открыться с совершенно неожиданной стороны. Мы годами напеваем припевы, не особенно вдумываясь в слова, а между тем за ними стоят реальные переживания, страхи и целая эпоха.

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