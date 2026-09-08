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ПОКРОВСКОЕ-СТРЕШНЕВО

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На улице Планерной помогут лучше усвоить дорожные знаки

В детской библиотеке № 228 в четверг 10 сентября пройдет лекция-тренинг «Вместе за безопасность». Она будет посвящена правилам дорожного движения.

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