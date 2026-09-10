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Гид по Мадрингу: всё, что нужно знать о новой трассе Гран При Испании

Гид по Мадрингу: всё, что нужно знать о новой трассе Гран При Испании

F111-13 сентября Формула 1 впервые опробует новую трассу Мадринг в Мадриде. Новый автодром сочетает городские улицы со стационарными участками трассы и уже успел привлечь внимание необычной конфигурацией.

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