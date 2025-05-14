Кадейкин признался, что Гру на самом деле не считает Исаева слабым местом «Локомотива»

Фото: пресс-служба ХК "Локомотив" Форвард челябинского «Трактора» Александр Кадейкин после победы над «Локомотивом» в первом матче финальной серии Кубка Гагарина заявил, что наставник Бенуа Гру на самом деле не считает вратаря Даниила Исаева слабым местом ярославцев.