СКР заинтересовался историей с высадкой школьницы из автобуса в метель

Следственное управление СК РФ по Саратовской области в публикации в своем телеграм-канале сообщило, что саратовские следователи проводят проверку сообщений о том, что 11-летнюю девочку высадили в метель из маршрутки из-за проблем с оплатой банковской картой.
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