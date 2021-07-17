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Олимп Суперкубок России. «Зенит» играет с «Локомотивом». Азмун, Дриусси, Камано и Смолов в основе. Онлайн-трансляция

В матче за Олимп Суперкубок России «Зенит» встречается с «Локомотивом» в Калининграде. Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

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