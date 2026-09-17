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Царьград

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Юлия Морозова выявила рост близорукости и ожирения у детей

Юлия Морозова выявила рост близорукости и ожирения у детей

Юлия Морозова из Красногорской клинической больницы сообщила, что профилактические осмотры детей показывают рост заболеваний: близорукость, ожирение, кариес и анемия становятся всё более распространёнными проблемами среди подрастающего поколения.

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