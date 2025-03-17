38 пожаров ликвидировано на прошлой неделе в Севастополе

Сотрудники МЧС Севастополя подвели итоги недели (с 10 по 16 марта).С 10 по 16 марта сотрудники МЧС Севастополя: совершили 162 боевых выезда; 6 раз реагировали на сообщения о ДТП — погибших нет, пострадали два человека; в горно-лесной местности 5 происшествий — погиб 1 человек, спасено 8 граждан, из них 5 детей.