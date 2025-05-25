Обязательное правило для россиян: переводы с карты на карту под запретом с 25 мая Юлия ЧелкановаСовременные финансовые технологии продолжают трансформировать привычные методы проведения операций, и российские банки не остаются в стороне от этих изменений.
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