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Умерла актриса из сериала "Глухарь" Елена Корнилова

Умерла актриса из сериала "Глухарь" Елена Корнилова

Артистка театра и кино умерла на 86-м году жизни.По данным СМИ, Елена Корнилова отошла в мир иной, находясь в доме престарелых, куда её поместили родственники, так как в последнее время она чувствовала себя плохо и нуждалась в просмотре специалистов.

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