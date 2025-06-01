Туманов заявил, что участники фестиваля «Созвездия - Йолдызлык» не подвержены порокам

Автор: Жамиль СалимгареевГенеральный продюсер республиканского центра «Созвездие - Йолдызлык» Дмитрий Туманов заявил, что участники фестивального движения «Созвездие - Йолдызлык» не подвержены порокам и пошлости.
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