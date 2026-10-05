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СахПресс

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Не менее 27 эпизодов побоев: на Сахалине мать двух девочек предстанет перед судом

Не менее 27 эпизодов побоев: на Сахалине мать двух девочек предстанет перед судом

На Сахалине завершили расследование уголовного дела в отношении 39-летней местной жительницы. Женщина систематически применяла физическое насилие к своим дочерям шести и восьми лет.

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