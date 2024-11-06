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22 фото ну очень больших животных, которые забыли, что они большие

22 фото ну очень больших животных, которые забыли, что они большие

Животные из этой подборки, кажется, забыли, что они уже не маленькие. Несмотря на свои внушительные размеры, они с удовольствием сидят у хозяев на ручках (если это можно так назвать), играют, обнимаются и просят, чтобы их гладили.

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