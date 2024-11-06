22 фото ну очень больших животных, которые забыли, что они большие

Животные из этой подборки, кажется, забыли, что они уже не маленькие. Несмотря на свои внушительные размеры, они с удовольствием сидят у хозяев на ручках (если это можно так назвать), играют, обнимаются и просят, чтобы их гладили.
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