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Тарасова о словах Косторной про тренеров-мужчин: «При выборе тренера нужно учитывать профессиональные качества, а мужчина или женщина – вопрос второстепенный»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на слова чемпионки Европы Алены Косторной о тренерах-мужчинах.

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