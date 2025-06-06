Психолог Безус: у врачей и учителей наиболее высокий риск выгорания

Причиной стресса в современном мире становятся не только неожиданные неприятные события. На первое место все чаще выходит стресс, получаемый человеком на рабочем месте, и именно он оказывает самое сильное влияние на психологическое состояние, рассказала "Газете.
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