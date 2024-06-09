Байден продолжает пугать Европу нападением Путина

Глава Белого дома Джо Байден продолжает пугать европейские страны нападением РФ. По его словам, Россия якобы «не остановится» в случае победы в украинском конфликте и под угрозой окажется вся территория Европы.
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