Глава МИД Нуртлеу: визит Путина в Казахстан планируется 27 ноября

Визит президента РФ Владимира Путина в Казахстан планируется 27 ноября. Об этом на встрече со своим российским коллегой Сергеем Лавровым заявил руководитель казахстанского министерства иностранных дел Мурат Нуртлеу, информирует ТАСС.
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