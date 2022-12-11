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Ермеков о дальнейших планах: «Я хочу реванш с Минеевым»

Даурен Ермеков в интервью «Вестнику ММА» рассказал об отмене боя с Фаридуном Одиловым, а также дальнейших планах в карьере:  «До последнего готовился к тому, что бой состоится, хотел этот поединок.

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