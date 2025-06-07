Аэропорт в Луганске начнут восстанавливать в 2027 году – сообщил министр инфраструктуры и тран [.] Аэропорт в Луганске начнут восстанавливать в 2027 году – сообщил министр инфраструктуры и транспорта ЛНР Альберт Апшев.