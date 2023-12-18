Европейские политики продолжают финансировать террористические акты украинских властей. С таким заявлением вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова выступила на заседании парламентской комиссии по расследованию преступлений Украины против детей, сообщает РИА Новости.
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