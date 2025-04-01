Германия начала развертывание постоянной бригады войск за рубежом

Германия начала развертывание постоянной бригады своей армии в Литве, сообщил бундесвер. Это первый случай со времен Второй мировой войны, когда немецкие войска будут размещены за пределами страны на долгосрочной основе, отмечают СМИ.
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