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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Германия начала развертывание постоянной бригады войск за рубежом

Германия начала развертывание постоянной бригады войск за рубежом

Германия начала развертывание постоянной бригады своей армии в Литве, сообщил бундесвер. Это первый случай со времен Второй мировой войны, когда немецкие войска будут размещены за пределами страны на долгосрочной основе, отмечают СМИ.

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