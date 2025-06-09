Украина и Россия развели флот по разным базам 30 лет назад

Известно, что при разводе тяжело дается раздел имущества, и уж тем более трудно делить детей. Черноморский флот при распаде СССР оказался и тем, и другим: Россия, и Украина претендовали на владение его кораблями, а офицеры и матросы пытались определиться, под каким флагом продолжать службу.
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