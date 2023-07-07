Это якут, это башкир, это нанаец, это татарин, дагестанец. Это тувинец, это перестало быть прилагательным. Это стало сущительтстввенным. Русский это не национальность. Это сущность.

НН

Николо Николаев

Бербок и в помине тогда нЕбыло, когда ее соотечественники по морозу в оборванных лохмотьях драпали из России побежденными, а кто и замерз по дороге!!! Эту сучку ждет та же участь, если разинет зябло на Путина!!! Россия еще раз, если потребуется, водрузит знамя России над Рейстагом!