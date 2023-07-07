Европейские деятели продолжают с особым удовольствием обвинять нашу страну во всех грехах. С жестким заявлением в адрес российского лидера Владимира Путина выступила руководительница главного внешнеполитического ведомства Германии Анналена Бербок.
Глава МИД Германии позволила себе дерзкое заявление о Путине
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Фанир Тляпов
Наверное вы не в курсе. Русский это не нация. Русский это Россия.
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12 час.
ФТ
Фанир Тляпов
Это якут, это башкир, это нанаец, это татарин, дагестанец. Это тувинец, это перестало быть прилагательным. Это стало сущительтстввенным. Русский это не национальность. Это сущность.
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12 час.
НН
Николо Николаев
Бербок и в помине тогда нЕбыло, когда ее соотечественники по морозу в оборванных лохмотьях драпали из России побежденными, а кто и замерз по дороге!!! Эту сучку ждет та же участь, если разинет зябло на Путина!!! Россия еще раз, если потребуется, водрузит знамя России над Рейстагом!
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11 час.
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