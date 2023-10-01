НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

114 подписчиков

Йозуа Киммих: «Бавария» пропускает глупые голы. У нас есть проблемы в матчах с топ-командами»

Йозуа Киммих: «Бавария» пропускает глупые голы. У нас есть проблемы в матчах с топ-командами»

Вчера клуб из Мюнхена сыграл вничью с «РБ Лейпциг» (2:2) в 6-м туре Бунддеслиги, пропустив на 20-й и 26-й минутах.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх