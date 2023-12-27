Массовая свадьба в Афганистане

В массовой свадьбе в столице Афганистана Кабуле приняли участие 50 пар, поскольку такие церемонии становятся все более распространенными в Афганистане, где малообеспеченные пары пытаются избежать огромных расходов на традиционную свадьбу, сообщает BBC.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии