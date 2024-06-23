Захарова назвала ракетный удар ВСУ по Севастополю ритуальным преступлением

Киевский режим, атаковавший ракетами Севастополь в отмечаемый православными день Святой Троицы, совершил ритуальное преступление, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, чьи слова приводит ТАСС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии