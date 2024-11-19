Болтон: назначение Габбард главой разведки США принесет облегчение России и Китаю

Бывший советник избранного президента США Дональда Трампа Джон Болтон заявил, что назначение на пост главы разведки США Тулси Габбард принесет "большое облегчение" противникам страны, в том числе России и Китаю.
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