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Январь в Пермском крае стало третьим среди самых тёплых. Холода уже на пороге

Январь в Пермском крае стало третьим среди самых тёплых. Холода уже на пороге

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