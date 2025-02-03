Январь в Пермском крае стало третьим среди самых тёплых. Холода уже на пороге

В ближайшие дни в регионе похолодает и температура приблизится к нормеЯнварь 2025 года в Перми стал третьим среди самых тёплых и безусловным лидером по осадкам среди январей за всю историю метеонаблюдений.
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