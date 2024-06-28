Столтенберг: договор России и КНДР говорит о степени единства двух стран

Генсек НАТО призвал Южную Корею начать поставки летального оружия на Украину Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве России и КНДР подразумевает немедленное оказание военной помощи в случае оборонительной войны и показывает степень совпадения интересов Москвы и Пхеньяна, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии