Собянин: В 2024 году завершим формирование нового дорожного каркаса Москвы

В столице продолжается активное дорожное строительство Власти Москвы продолжают активно работать над созданием современного транспортного каркаса, включающего в себя метро, железные дороги и хордовые магистрали.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии