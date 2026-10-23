© Максим Захаров/РИА НовостиАвторский коллектив с участием специалистов Biocad удостоен премии правительства России 2026 года в области науки и техники за разработку и внедрение в клиническую практику оригинальных российских генно-инженерных биологических препаратов, сообщается на сайте правительства РФ.