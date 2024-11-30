Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Список объектов в Киеве которые нужно уничтожить в первую очередь

Список объектов в Киеве которые нужно уничтожить в первую очередь

Вчера  мы  целые  сутки  ждали,  что  Укропии  достанется  на  орехи -   ведь Президент   на пресс-конференции в  Казахстане  в ответ на вопрос о возможных ударах по  Украине заявил, что «сегодня в течение дня все возможно».

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