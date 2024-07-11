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Царьград

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CNN: ядерные проекты России и Индии стали новым этапом в отношениях двух стран

CNN: ядерные проекты России и Индии стали новым этапом в отношениях двух стран

Строительство атомных электростанций на долгие годы укрепит связи Москвы и Нью-Дели.Русско-индийское сотрудничество укрепится на десятилетия, после строительства атомных электростанций на территории Индии.

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