АБК: коллекторы описали портрет среднестатистического должника в России

Как сообщил РИА Новости генеральный директор коллекторского агентства АБК Максим Колосков, статистика показывает, что типичные должники — это клиенты в возрасте от 30 до 45 лет со средней суммой задолженности в банках от 150 до 200 тысяч рублей.