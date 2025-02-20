Россиянам рассказали о способе получить налоговый вычет за спорт

Налоговый вычет за спорт можно оформить двумя способами — через Федеральную налоговую службу (ФНС) и через работодателя, при этом второй вариант более выгоден — деньги возвращаются в том же году, сообщила финансовый эксперт Елена Дроздова.
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