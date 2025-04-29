Наступление ВС РФ 29 апреля: Щербиновка в огне, Каменка под контролем

Последняя сводка Юрия Подоляки из зоны СВО на 29 апреля 2025 года, ВС РФ наступают: ожесточённые бои в Щербиновке и освобождение Каменки Российские войска усилили давление на ключевых участках фронта, добившись тактических успехов в ходе специальной военной операции.