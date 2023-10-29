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Японцы – лучшие по итогам ЧМ по каратэ WKF, египтяне – лучшие на ЧМ по пара-каратэ

Японцы – лучшие по итогам ЧМ по каратэ WKF, египтяне – лучшие на ЧМ по пара-каратэ

29 октября в Будапеште (Венгрия) завершился чемпионат мира по каратэ WKF. Лучшими в общекомандном зачете по итогам турнира ожидаемо стали представители Страны восходящего солнца – японцы завоевали 4 золотые, 1 серебряную и 1 бронзовую медали.

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