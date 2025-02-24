Дизайнеры отказываются от искусственных шуб и переходят на «мех» из вискозы, хлопка, шерсти и конопли

Также вновь возвращается мех из натуральной шерсти. Причина в том, что продукты из пластика, которым является искусственный мех, наносят непоправимый удар по экологии, и теперь мировые бренды вынуждены балансировать между снижением вреда для природы и протестами зоозащитников.