Дизайнеры отказываются от искусственных шуб и переходят на «мех» из вискозы, хлопка, шерсти и конопли

Также вновь возвращается мех из натуральной шерсти. Причина в том, что продукты из пластика, которым является искусственный мех, наносят непоправимый удар по экологии, и теперь мировые бренды вынуждены балансировать между снижением вреда для природы и протестами зоозащитников.
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