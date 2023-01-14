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Минпромторг напомнил, кто в 2023 году может претендовать на льготные автокредиты

Минпромторг напомнил, кто в 2023 году может претендовать на льготные автокредиты

Lada В 2023 году на получение льготного автокредита могут рассчитывать граждане, имеющие минимум 1 ребенка, медработники, военнослужащие и военные пенсионеры, а также те, кто покупает автомобиль впервые в жизни, либо сдает старую машину в trade-in.

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