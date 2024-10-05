«Взаимодействие между художниками и учёными»: куратор выставки «Частоты» — об идеях научного искусства

Фестиваль научного искусства «Частоты» открылся недавно в объединении «Выставочные залы Москвы». Автор идеи и куратор фестиваля художник Елена Ковылина в интервью RT рассказала о течении Science Art («научное искусство»).
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