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«Взаимодействие между художниками и учёными»: куратор выставки «Частоты» — об идеях научного искусства

«Взаимодействие между художниками и учёными»: куратор выставки «Частоты» — об идеях научного искусства

Фестиваль научного искусства «Частоты» открылся недавно в объединении «Выставочные залы Москвы». Автор идеи и куратор фестиваля художник Елена Ковылина в интервью RT рассказала о течении Science Art («научное искусство»).

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