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Закон, порядок, государство

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В Якутии инспекторы ДПС на трассе «Колыма» задержали иностранца с 2 кг «синтетики»

В Чурапчинском районе Якутии инспекторы ДПС отдела МВД России по Чурапчинскому району на 141-м километре федеральной автодороги «Колыма» возле села Маралай остановили легковой автомобиль с регистрационным номером Смоленской области.

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