БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Бомбардировки без бомбардировщиков, или куда полетят российские «стратеги»

Бомбардировки без бомбардировщиков, или куда полетят российские «стратеги»

Продолжаем тематику российской стратегической авиации, ранее рассмотренную в материалах Стратегический бомбардировщик для ВС РФ: всё не так просто и Российские «стратеги»: Ту-160, Ту-95 и Ту-22М3 на рубеже 2035-2045 годов.

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