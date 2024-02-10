Дежурным по Туле 10 февраля назначен Андрей Слепцов

За безопасностью в оружейной столице в субботу, 10 февраля, проследит Андрей Слепцов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Тулы Андрей Слепцов занимает должность председателя комитета имущественных и земельных отношений.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии