Дмитрий Медведев опубликовал мем о Байдене и Зеленском

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев выложил в своем Telegram-канале мем, где изображены президент США Джо Байден и глава Украины Владимир Зеленский, которые ведут диалог по поводу того, что американский лидер 17 ноября подписал законопроект о финансировании правительства США, не предусматривающий помощь Киеву.