Происшествия

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В Перми полицейские задержали гражданина Марокко, подозреваемого в мошенничестве и краже

Сотрудники полиции задержали гражданина Марокко 1978 года рождения, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.

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