Почему оказалась в доме престарелых народная артистка Татьяна Доронина и как ей там живется

Актриса не так много снималась в кино, как могла бы, но те фильмы, в которых появлялась Татьяна Доронина, в том числе картины «Три тополя на Плющихе», «Старшая сестра», «Ещё раз про любовь», зрители пересматривают с удовольствием и сегодня.