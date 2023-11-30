Почему оказалась в доме престарелых народная артистка Татьяна Доронина и как ей там живется

Актриса не так много снималась в кино, как могла бы, но те фильмы, в которых появлялась Татьяна Доронина, в том числе картины «Три тополя на Плющихе», «Старшая сестра», «Ещё раз про любовь», зрители пересматривают с удовольствием и сегодня.
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