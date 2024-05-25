Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Воробей
    Так уж устроена жизнь, в смысле такова воля Творца, что всегда было, есть  и будут маргинальное количество тех, кто с...Лия Заурбекова за...
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Лия Заурбекова записала новое видео, где откровенно рассказала что на самом деле происходило в чеченской семье

Лия Заурбекова записала новое видео, где откровенно рассказала что на самом деле происходило в чеченской семье

Интересная жизнь с Vera Star В Чечене по-прежнему не утихает тема связанная с побегом 19-летней Лии Заурбековой, которая оставила родительский дом и обратилась за помощью к правозащитникам.

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Комментарии
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ОЛЕГ ОЛЕГ
У чеченцев почти нет разводов , так как выбор прост  - лучше смерть  , чем развод . Вот только нигде вы не найдёте статистику самоубийств женщин от такого
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5 час.
Evgenija Palette
ЕГО МОЖНО НАЗВАТЬ ДЕПУТАТОМ &quot;РОССИЙСКОЙ ДУМЫ&quot;, если, он, как и все эти нацмены, исполняет только свои средневековые законы и суеверия?... Ведь, он знает, гад, что будет с девочкой, если ее вернут...  Зато отчитались перед Госдепом - &quot;У нас ДЕРЬМОКРАТИЯ!)...
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5 час.
В
Воробей
Так уж устроена жизнь, в смысле такова воля Творца, что всегда было, есть  и будут маргинальное количество тех, кто сильно отклоняются от нормы, по какому-то признаку. Всегда имеет место распределение характеристик  в форме &quot;колокольчика&quot;.  И  мудрецам народа, если таковые имеются, остаётся только делать выбор между интересами огромного подавляющего большинства - тех, кому следование традиции позволяет жить успешно, с точки зрения всего народа, и между интересами немногих маргиналов, которые так или иначе имеют совсем иные устремления.  Понятно, что выбор мудрецами делается в пользу первых - на они и мудрецы. А у народа, где такая мудрость не приветствуется, а приветствуется что-то иное, выбор оказывается сделан в пользу вторых. Потому, такой народ ноет постоянно о том, что у него имеет место тенденция к устойчивому падению народонаселения, из-за массовых разводов в первую очередь, и что это приходится корректировать завозом мигрантов, что приносит свои дополнительные проблемы. И такой народ должен потому продолжать ту же тенденцию до самого конца!
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36 мин.

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