Лия Заурбекова записала новое видео, где откровенно рассказала что на самом деле происходило в чеченской семье

ЕГО МОЖНО НАЗВАТЬ ДЕПУТАТОМ "РОССИЙСКОЙ ДУМЫ", если, он, как и все эти нацмены, исполняет только свои средневековые законы и суеверия?... Ведь, он знает, гад, что будет с девочкой, если ее вернут... Зато отчитались перед Госдепом - "У нас ДЕРЬМОКРАТИЯ!)...

В

Воробей

Так уж устроена жизнь, в смысле такова воля Творца, что всегда было, есть и будут маргинальное количество тех, кто сильно отклоняются от нормы, по какому-то признаку. Всегда имеет место распределение характеристик в форме "колокольчика". И мудрецам народа, если таковые имеются, остаётся только делать выбор между интересами огромного подавляющего большинства - тех, кому следование традиции позволяет жить успешно, с точки зрения всего народа, и между интересами немногих маргиналов, которые так или иначе имеют совсем иные устремления. Понятно, что выбор мудрецами делается в пользу первых - на они и мудрецы. А у народа, где такая мудрость не приветствуется, а приветствуется что-то иное, выбор оказывается сделан в пользу вторых. Потому, такой народ ноет постоянно о том, что у него имеет место тенденция к устойчивому падению народонаселения, из-за массовых разводов в первую очередь, и что это приходится корректировать завозом мигрантов, что приносит свои дополнительные проблемы. И такой народ должен потому продолжать ту же тенденцию до самого конца!