Гурам Кутателадзе о конфликте Чимаева и Рахмонова: «Базар» в сети всегда до такого доводит»

Гурам Кутателадзе, которому уже сегодня подерётся с Дамиром Исмагуловым, в интервью sports24.ru озвучил своё мнение по поводу конфликта между Хамзатом Чимаевым и Шавкатом Рахмоновым: «Думаю, случилось недопонимание.