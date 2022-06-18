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Гурам Кутателадзе о конфликте Чимаева и Рахмонова: «Базар» в сети всегда до такого доводит»

Гурам Кутателадзе, которому уже сегодня подерётся с Дамиром Исмагуловым, в интервью sports24.ru озвучил своё мнение по поводу конфликта между Хамзатом Чимаевым и Шавкатом Рахмоновым: «Думаю, случилось недопонимание.

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