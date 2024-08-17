«Это задумано как послание миру»: в Болгаре начался фестиваль «Духовное единство России»

Фестиваль «Духовное единство России — послание миру» стартовал накануне в древнем городе Болгар. Первый из трех его дней запомнился гостям ярмаркой народного промысла от мастеров со всей страны, многочисленными мастер-классами и показом оперы «Кара Пулат» на фоне Черной палаты.