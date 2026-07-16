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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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📝 Обзор отдельных региональных законов и постановлений ИЮЛЯ в карточках

📝 Обзор отдельных региональных законов и постановлений ИЮЛЯ в карточках ⤴️ Об этих и других законах подробнее смотрите на сайте Думы, в разделе «Аналитика\Обзоры законодательства» 👇👇👇.

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