📝 Обзор отдельных региональных законов и постановлений ИЮЛЯ в карточках ⤴️ Об этих и других законах подробнее смотрите на сайте Думы, в разделе «Аналитика\Обзоры законодательства» 👇👇👇.
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📝 Обзор отдельных региональных законов и постановлений ИЮЛЯ в карточках ⤴️ Об этих и других законах подробнее смотрите на сайте Думы, в разделе «Аналитика\Обзоры законодательства» 👇👇👇.
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